Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacağı Beşiktaş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.
Antrenman Programı
Futbolcular, antrenmanda salonda kuvvet çalışması yaparken, sahada ise taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı öncesindeki son idmanını yarın saat 17:00'de gerçekleştirecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda milli kaleci Uğurcan Çakır da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda milli kaleci Uğurcan Çakır da yer aldı.