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Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşması için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:13
Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yapacağı Beşiktaş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenman Programı

Futbolcular, antrenmanda salonda kuvvet çalışması yaparken, sahada ise taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı öncesindeki son idmanını yarın saat 17:00'de gerçekleştirecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda milli kaleci Uğurcan Çakır da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda milli kaleci Uğurcan Çakır da yer aldı.

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