Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bordo-mavili ekibin, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına çift antrenmanla devam ettiği bildirildi.

Açıklamalar ve Antrenman Detayları

Trabzonspor'un, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular, 19 yaş altı takımıyla bir hazırlık maçı yaptı.

Gelecek Antrenman Programı

Takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, taraftarlarının desteğiyle galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.