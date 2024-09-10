Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını çift antrenmanlarla sürdürüyor. Takım idmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:02
Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bordo-mavili ekibin, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına çift antrenmanla devam ettiği bildirildi.

Açıklamalar ve Antrenman Detayları

Trabzonspor'un, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam idmanında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular, 19 yaş altı takımıyla bir hazırlık maçı yaptı.

Gelecek Antrenman Programı

Takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor'un Lig Performansı

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, taraftarlarının desteğiyle galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş (fotoğrafta) yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!