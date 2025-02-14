Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin İstanbul'a Uçtu

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gitti. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Özel Uçakla İstanbul'a Uçtular
Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
- Uğurcan Çakır
- Muhammet Taha Tepe
- Ahmet Doğan Yıldırım
- Pedro Malheiro
- Arif Boşluk
- Hüseyin Türkmen
- Mustafa Eskihellaç
- Arseniy Batagov
- Serdar Saatçı
- Stefan Savic
- Okay Yokuşlu
- Batista Mendy
- John Lundstram
- Ozan Tufan
- Tim Jabol Folcarelli
- Cihan Çanak
- Muhammed Cham
- Edin Visca
- Nwakaeme
- Enis Destan
- Simon Banza
- Oleksandr Zubkov
- Danylo Sikan
Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki performansı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.