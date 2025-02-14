Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin İstanbul'a Uçtu

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gitti. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Özel Uçakla İstanbul'a Uçtular

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır

Muhammet Taha Tepe

Ahmet Doğan Yıldırım

Pedro Malheiro

Arif Boşluk

Hüseyin Türkmen

Mustafa Eskihellaç

Arseniy Batagov

Serdar Saatçı

Stefan Savic

Okay Yokuşlu

Batista Mendy

John Lundstram

Ozan Tufan

Tim Jabol Folcarelli

Cihan Çanak

Muhammed Cham

Edin Visca

Nwakaeme

Enis Destan

Simon Banza

Oleksandr Zubkov

Danylo Sikan

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki performansı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.