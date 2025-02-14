DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin İstanbul'a Uçtu

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Kafiledeki oyuncular ve antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:43
Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin İstanbul'a Uçtu

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmak üzere İstanbul'a gitti. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Özel Uçakla İstanbul'a Uçtular

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul'a hareket eden Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

  • Uğurcan Çakır
  • Muhammet Taha Tepe
  • Ahmet Doğan Yıldırım
  • Pedro Malheiro
  • Arif Boşluk
  • Hüseyin Türkmen
  • Mustafa Eskihellaç
  • Arseniy Batagov
  • Serdar Saatçı
  • Stefan Savic
  • Okay Yokuşlu
  • Batista Mendy
  • John Lundstram
  • Ozan Tufan
  • Tim Jabol Folcarelli
  • Cihan Çanak
  • Muhammed Cham
  • Edin Visca
  • Nwakaeme
  • Enis Destan
  • Simon Banza
  • Oleksandr Zubkov
  • Danylo Sikan

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki performansı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede teknik direktör Şenol Güneş de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu
2
Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi
3
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. Yarışları Tamamlandı
4
Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi Anmak İçin Tişörtle Sahaya Çıkacak
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı
6
Milli Atlet Ruken Tek, Yeni Hedeflere Odaklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek