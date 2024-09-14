Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazır!

Trabzonspor, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında, Trabzonspor ev sahibi olduğu Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, yarın sahasında oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesinde çalışmalarını sürdürdü.

Son Antrenman Basına Kapalı Gerçekleşti

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olması sebebiyle, takımdaki son durum hakkında fazla bilgi edinilemedi.

Maç Detayları

Trabzonspor, Beşiktaş ile Papa Park'ta saat 20.00'de karşılaşacak. Taraftarların büyük bir ilgi gösterdiği bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili kaleci Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.