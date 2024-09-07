Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklara devam eden Trabzonspor, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketlerinin ardından, oyuncular koordinasyon çalışmalarına katıldı. ardından veya ardından yapılan kombineli hücum çalışması dikkat çekti. Antrenman, 5'e 5 maçla noktalandı.

Devam Eden Hazırlıklar

Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesindeki hazırlıklarını akşam gerçekleşecek antrenmanla sürdürecek. Taraftarlar, takımlarının bu maçta göstereceği performansı heyecanla bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (solda), futbolcularla toplantı yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (solda), futbolcularla toplantı yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (solda), futbolcularla toplantı yaptı.