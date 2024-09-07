Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Trabzonspor'un Antrenman Programı

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenman, oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmalarıyla devam etti ve bir oyun ile noktalandı.

İzin Sonrası Hazırlıklar

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.