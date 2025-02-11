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Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maça günler kala antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:45
Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlık Sürecini Başlattı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maça hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, geçen hafta Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise pas, topa sahip olma ve hız artırmaya yönelik çalışmalar yaptıktan sonra, idmanı dar alanda oyunla sonlandırdı.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'teki antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda Danylo Sikan da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda Danylo Sikan da yer aldı.

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