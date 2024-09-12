Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Konuk Takım Taraftarları İzin Almıyor

Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Taraftar Kararı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelenin konuk takım taraftarlarına kapalı olacağı açıklandı.
Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Aziz Yıldırım'ın liderliğinde toplandı. Yapılan toplantıda, ev sahibi kulübün başvurusuna istinaden, siyah-beyazlı taraftarların stada alınmaması kararı alındı.
Güvenlik Önlemleri
Maçın oynanacağı Papara Park'ta, güvenliği sağlamak amacıyla 2,250 güvenlik personeli görev alacak. Bu geniş güvenlik önlemi, karşılaşmanın sorunsuz geçmesi için alındı.