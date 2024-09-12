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Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Konuk Takım Taraftarları İzin Almıyor

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki maça konuk taraftar alınmayacak. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:35
Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Konuk Takım Taraftarları İzin Almıyor

Trabzonspor ve Beşiktaş Maçında Taraftar Kararı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelenin konuk takım taraftarlarına kapalı olacağı açıklandı.

Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Aziz Yıldırım'ın liderliğinde toplandı. Yapılan toplantıda, ev sahibi kulübün başvurusuna istinaden, siyah-beyazlı taraftarların stada alınmaması kararı alındı.

Güvenlik Önlemleri

Maçın oynanacağı Papara Park'ta, güvenliği sağlamak amacıyla 2,250 güvenlik personeli görev alacak. Bu geniş güvenlik önlemi, karşılaşmanın sorunsuz geçmesi için alındı.

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