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Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Göktan Gürpüz'ün Transferini Açıkladı

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Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Göktan Gürpüz'ün Transferini Açıkladı
Trabzonspor, Borussia Dortmund'un futbolcusu Göktan Gürpüz'ün transferi konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecek, ancak futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek bedelin yüzde 25'i Borussia Dortmund'a ödenecek. Futbolcu ile 3+2 yıllık anlaşma yapıldı ve belirli sezonlarda garanti ücret ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli de ödeme yapılacak.

Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ün Transferini Açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Borussia Dortmund'un profesyonel futbolcusu Göktan Gürpüz'ün transferi konusunda başlayan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Anlaşmaya göre sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceğine işaret edilerek, 'Ancak Borussia Dortmund kulübüne, futbolcunun bir başka kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i ödenecektir.' denildi.

Açıklamada, futbolcu ile 3+2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 7 milyon lira, 2024-25 futbol sezonu için 8 milyon 800 bin lira, 2025-2026 futbol sezonu için 11 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya 2026-2027 futbol sezonu için 14 milyon lira ve 2027-2028 futbol sezonu için 17 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.'

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