Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Trabzonspor'un Maç Hazırlıkları Başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hızla başladı.
Antrenman Detayları
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeydi. Dünkü karşılaşmada Fenerbahçe ile mücadele eden oyuncular, yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sürat çalışmaları gerçekleştirdiler. Antrenman, topla yapılan aerobik çalışmalarla sona erdi.
Gelecek Hazırlıklar
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.