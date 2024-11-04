Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Trabzonspor'un Maç Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hızla başladı.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeydi. Dünkü karşılaşmada Fenerbahçe ile mücadele eden oyuncular, yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sürat çalışmaları gerçekleştirdiler. Antrenman, topla yapılan aerobik çalışmalarla sona erdi.

Gelecek Hazırlıklar

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.