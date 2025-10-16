Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta Rizespor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürdü; ilk 20 dakika basına açıktı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 18:27
Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanda taktik ve pas çalışması öne çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma çalışmalarının ardından takım dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın devamında bordo-mavililer taktik çalışmaya geçerek maç düzeni üzerinde yoğunlaştı.

Sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Batagov da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatayspor'da Ethem Çakır Kulüp Başkanı Seçildi
2
Gaziantep FK Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Benjamin Bouchouari: Sakatlık Geride Kaldı, Trabzonspor'da Forma Heyecanı
4
İbrahim Alkun Son Yolculuğuna Uğurlandı — Fenerbahçe Yönetimi Törende
5
Erhan Erentürk: 'Gençlerbirliği artık evim' — Taraftarla gönül bağı
6
Golbol'da Çifte Zafer: Kadın ve Erkek Milli Takımlar 2025 Avrupa Şampiyonu Olarak Yurda Döndü
7
Varol Demirköse Macaristan'da 78 Kilo'da Altın Peşinde

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?