Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antrenmanda taktik ve pas çalışması öne çıktı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma çalışmalarının ardından takım dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenmanın devamında bordo-mavililer taktik çalışmaya geçerek maç düzeni üzerinde yoğunlaştı.
Sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak antrenmana katılmadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
