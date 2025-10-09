Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlık çalışmalarına başladı.

Milli maçlar dolayısıyla verilen arada izin yapan bordo-mavili takım, yeniden toparlanarak antrenmanlara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, 5'e 2 ile sürdü ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

