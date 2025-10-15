Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmanın Detayları
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı.
Antrenman; 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından taktik çalışma ile tamamlandı.
Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.
