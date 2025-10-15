Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 19:51
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanın Detayları

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı.

Antrenman; 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmasının ardından taktik çalışma ile tamamlandı.

Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor