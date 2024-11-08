Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Trabzonspor Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu önemli karşılaşma için son hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman Bilgileri

Takım, antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş'in yönlendirmesiyle tamamladı. Oyuncuların motivasyonu yüksek görünüyor.

Karşılaşma Bilgileri

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta, hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Trabzonspor'un bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılması bekleniyor.