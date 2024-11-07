Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas ve şut çalışması ile başladı.

Antrenmanın devamında, 6'ya 5 formatında yapılan iki takımlı oyunla çalışma sürdürülürken, oturum taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda, Simon Banza da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda, Simon Banza da yer aldı.