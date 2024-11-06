DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,71 2,21%
ALTIN
2.930,78 2,96%
BITCOIN
2.530.201,87 -6,42%

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:14
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor’un Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Ekip, hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda yapılan kuvvet çalışmaları ile başladı. Antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen pas ve taktik çalışmaları ile devam etti.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak olan idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçı İçin Medya Günü Düzenledi
2
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
3
Kasımpaşa, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı
4
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya ile Karşılaşıyor
5
Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo'yu Mağlup Etti
6
Altay Bayındır umutlarını yitirdi: Premier Lig'de...
7
Trendyol 1. Lig 12. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?