Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor’un Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Ekip, hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda yapılan kuvvet çalışmaları ile başladı. Antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen pas ve taktik çalışmaları ile devam etti.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak olan idmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.