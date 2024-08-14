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Trabzonspor'da Arseniy Batagov İmza Töreni Gerçekleşti

Trabzonspor, Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Törende umut dolu mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:28
Trabzonspor'da Arseniy Batagov İmza Töreni Gerçekleşti

Trabzonspor, Arseniy Batagov ile Anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile 4+1 yıllık bir sözleşme imzaladı. İmza töreni, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve diğer yetkililerin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Hayırlı Olsun Mesajları

Asbaşkan Kafkas, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, Batagov’un kariyerinin önemli dönemlerini Trabzonspor ile geçireceğine inandıklarını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’a da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Kafkas, "Ülke olarak da Trabzonspor olarak da Ukrayna ile Rusya arasındaki barışın en kısa sürede sağlanmasını umuyoruz." dedi.

Arseniy Batagov’un Duyguları

Batagov, transferinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkem ve oradaki durumlarla ilgili güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Ülke olarak bu desteğe her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca, bu transferde emeği geçen Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya da minnettarım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Batagov’un transferi ile giyineceği forma numarasının "35" olduğu açıklandı.

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