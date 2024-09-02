Trabzonspor'da Enis Destan'ın Sağ Omuzunda Bağ Yaralanması Tespit Edildi

Enis Destan Sakatlandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Trabzonspor'un golcü oyuncusu Enis Destan, maçın son dakikalarında talihsiz bir şekilde sakatlandı.
Yaralanmanın Detayları
Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Enis Destan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Beşir, "Karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi neticesinde sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir," dedi.
Tedavi Süreci Başladı
Beşir, oyuncunun tedavisinin takımın sağlık ekibi tarafından başlatıldığını belirtti. Destan’ın durumu hakkında güncel gelişmelerin takip edileceği ifade edildi.