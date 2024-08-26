Trabzonspor'da Fountas ile Sözleşme Feshedildi

Trabzonspor'da Önemli Gelişme

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını açıkladı. Bu karar, kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Kulüpten Resmi Açıklama

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği bildiride, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Taxiarchis Fountas arasındaki 16 Ağustos 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Fesih Tazminatı Yok

Açıklamada, yapılan anlaşma gereği, Fountas’a herhangi bir fesih tazminatı ödemeyeceği belirtildi. Bu durum, Trabzonspor'un mali disiplin açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yaşanan bu gelişme, Trabzonspor taraftarları arasında çeşitli yorumlara neden oldu. Yeni sezon öncesi yaşanan bu ayrılık, kulübün transfer stratejisini etkileyecek mi merak ediliyor.