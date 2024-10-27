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Trabzonspor'da Hayal Kırıklığı: Sezon Başından Beri Düşüş

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyet alarak hayal kırıklığı yarattı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:19
Trabzonspor'da Hayal Kırıklığı: Sezon Başından Beri Düşüş

Trabzonspor'un Zorlu Sezonu

Bu sezon Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. 15 resmi maçta yalnızca 4 galibiyet alarak %26'lık bir galibiyet oranıyla karşı karşıya kalan Karadeniz ekibi, 8 maçı berberlikle tamamladı ve 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Küme Düşüğü Hissiyatı

İki maç üst üste kazanamayan bordo-mavililer, 9 hafta sonunda 12 puan toplayarak zirve yarışından uzak kalıyor. Ortalama 1.33 puan toplayan takım, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamalarında yer alamadı.

Ligdeki Performans

Trabzonspor, ligin ilk haftasında Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalırken, ikinci haftayı bay geçti. Üçüncü haftada ertelenen Bellona Kayserispor maçı sonrası, dördüncü hafta İkas Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Takım, beşinci, altıncı ve yedinci haftalarda ise sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele etti. Konyaspor'u mağlup etmesine rağmen, sonrasında karşılaştığı Hatayspor ve Başakşehir maçlarını da beraberliklerle tamamladı.

Dış Sahada Sıkıntılar

Dış sahada herhangi bir galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, 5 lig maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puanda kaldı. Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş gibi 3 ayrı teknik direktörle çalışarak bu süreçte yalnızca 0.8 puan ortalaması yakalayabildi.

Göztepe Mağlubiyeti ve Yenilmezlik Serisi

Trabzonspor, en son geçen sezon Samsunspor'a karşı 3-1 kaybetmişti. Göztepe’ye karşı 2-1 öne geçtikten sonra yaşadığı mağlubiyetle beraber 175 günlük yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

Avrupa Kupalarına Veda

Geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek için 2 eleme turuna katıldı; Ruzomberok takımını elemeyi başardı ama Rapid Wien’e karşı elendi. UEFA Konferans Ligi’nde ise St. Gallen ile yapılan play-off turunda penaltılarda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Çalıştırıcı Performansları

Üç teknik direktör döneminde toplamda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sonuçlanan maçlar, sezon başından itibaren Trabzonspor'un bu seneki sıkıntılarının bir yansıması oldu. Şu anda, takımın geleceği belirsiz bir hale geldi.

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