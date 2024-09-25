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Trabzonspor'da Kas Yaralanmaları: Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un Durumu

Trabzonspor'da Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un kas yaralanması tespit edildi. Doktor Beşir tedavi süreçlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:51
Trabzonspor'da Kas Yaralanmaları: Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un Durumu

Trabzonspor'da Kas Yaralanması Sorunu

Trabzonspor Kulübü'nde, iki futbolcunun kas yaralanması gündeme geldi. Umut Bozok ve Arseniy Batagov'un sağlık durumları hakkında açıklama yapan Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, durumu detaylandırdı.

Umut Bozok'un Sağlık Durumu

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı sonrasında Umut Bozok'un sağ üst adalesinde ağrı hissettiğini ifade etti. Yapılan muayene sonucunda Bozok'ta kas yaralanması tespit edildi ve tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Arseniy Batagov'un Durumu

Arseniy Batagov'un antrenman sonrası yaşadığı ağrılara da değinen Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir," dedi. Her iki futbolcu da tedavi süreçlerine hızla devam edilecek.

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