Trabzonspor'da Mislav Orsic'in Sözleşmesi Feshedildi

Trabzonspor'da Şok Gelişme

Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bu önemli duyuru, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen bir bildirimle yapıldı.

Sözleşme Detayları

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 1 Temmuz 2023 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir," ifadesine yer verildi.

Tazminat Yok

Ayrıca, yapılan anlaşmaya göre Mislav Orsic'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği vurgulandı. Kulüp, bu adımla transfere yönelik yeni bir yön arayışını sürdürmekte.