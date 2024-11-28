Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul: Ertuğrul Doğan Tek Aday

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, bu hafta sonunda gerçekleştireceği seçimli olağan genel kurula doğru ilerliyor. Ertuğrul Doğan, tekrar başkanlık koltuğuna oturmak üzere tek aday olarak belirlenirken, hazırladığı yönetim kurulu listesi de Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu.

Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, başkanvekili Osman Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Doğan'ın yönetim kurulu ve yetkili kurullara ait listeyi paylaştı. Ertuğrul Doğan'ın asil listesinde şu isimler yer aldı:

Zeyyat Kafkas

Ali Haydar Gedikli

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Serkan Kılıç

Nevzat Kaya

Taner Fikret Saral

Coşkun Öztürk

İbrahim Şahinkaya

Derviş Köz

Birhan Emre Yazıcı

Murat İskender

Gözde Atasoy

Semih Hekimoğlu

Yedek üyeler ise şu isimlerden oluşuyor:

Hüseyin Ekşi

Ali Beyazlı

Fatih Solak

İmdat Yılmaz

Serkan Neşat Soylu

Rıfat Çebi

Murat Cem Aşık

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın asil listesinde 3’ü yeni olmak üzere toplam 14 isim bulunuyor. Genel kurulda, toplam 9 bin 909 üye oy kullanma hakkına sahip olacak.

Trabzonspor'un Borcu Hakkında Açıklama

Mahmut Ören, basın toplantısında ayrıca, Trabzonspor'un 31 Ekim itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon lira olduğunu açıkladı. Bu durum, kulübün mali durumu üzerindeki tartışmaları da yeniden gündeme getirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören (solda) beraberindeki başkanvekili Osman Çavuşoğlu (sağda) ile basın toplantısı düzenleyerek, yönetim kurulu ve yetkili kurulların listeleri ile bilgilendirme yaptı.

Trabzonspor'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören (solda) beraberindeki başkanvekili Osman Çavuşoğlu (sağda) ile basın toplantısı düzenleyerek, yönetim kurulu ve yetkili kurulların listeleri ile bilgilendirme yaptı.