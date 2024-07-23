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Trabzonspor'da Sakatlık Şoku: Borna Barisic Ruzomberok Maçında Yok

Trabzonspor'un antrenmanında sakatlanan Borna Barisic, Ruzomberok maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:51
Trabzonspor'da Sakatlık Şoku: Borna Barisic Ruzomberok Maçında Yok

Trabzonspor'da Barisic Sakatlandı

Trabzonspor, dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Borna Barisic'le ilgili açıklama yaptı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçta Barisic'i kadrosuna alamayacak.

Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, durum değerlendirmesi konusunda şöyle konuştu:

"Futbol A takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkarılmıştır."

Bu vakanın ardından Trabzonspor, Ruzomberok karşısında Barisic'siz bir kadro ile sahaya çıkacak. Taraftarlar, takımın bu zorlu karşılaşmada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

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