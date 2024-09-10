Trabzonspor'da Şenol Güneş Dönemi Resmen Başladı

Trabzonspor'da Şenol Güneş İmza Töreni

Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreni, Ertuğrul Doğan başkanlığında Trabzon'un Ganita bölgesinde düzenlendi. Tören, Türk şehitleri için saygı duruşu ile başladı.

Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Güneş’in Trabzonspor’a olan sevgisinin kendisine umut verdiğini belirtti ve "Bu yeni dönemle birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Güneş’in geçmişteki başarılarından ilham aldığını vurgulayan Doğan, "Biz içeride birlik olmalıyız, bu birlikte başarıyı elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in Duyguları

Şenol Güneş, tören sırasında "Bugün burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Huzurlu bir Türkiye için dua ediyorum" diyerek, acılı bir günde bulunmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti. "Taraftarlarımızı mutlu edecek bir takım yaratma hedefindeyiz" diyen Güneş, kulübün ekonomik durumunu ve sportif hedeflerini önemsediklerini vurguladı.

Takım Hedefleri ve Beklentiler

Güneş, Trabzonspor’un yeniden başarı kazanması için birlikte çalışacaklarını belirterek, "Bu sezon iyi bir başlangıç yapmalıyız. Nihayetinde, tüm oyuncularımızın, taraftarlarımızın ve yönetimimizin bu başarıda katkısı var" diye ekledi.

Beşiktaş Maçına Hazırlık

Güneş, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçına değinerek, rakibin formda olduğunu belirtti ve "Bütün tribünlerimizin desteğine ihtiyacımız var" diyerek takım dayanışmasının önemini vurguladı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş için imza töreni düzenlendi. Trabzon'da Ganita'da mevkiinde düzenlenen törende taraftarlar, meşale yaktı.