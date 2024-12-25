Trabzonspor'da Sezonun İlk Yarısının En Golcüsü Simon Banza

Trabzonspor, Sezonun İlk Yarısında 24 Gol Attı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde oynadığı 16 maçta toplamda 24 gol kaydetti. Bu gollerin 10'unu atan Simon Banza, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bordo-Mavili Takımın Performansı

Karadeniz ekibi, geride kalan haftalarda topladığı 19 puan ile ligde 13'üncü sırada yer alarak beklentilerin altında bir performans sergiledi. Tüm sezon boyunca 10 oyuncu fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Banza'nın Etkileyici Performansı

Sezon öncesinde Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, 10 gol ile takımının en skorer ismi oldu. Trabzonspor'un kaydettiği gollerin yüzde 41,6'sını atan Banza, 13 maçta 5'i penaltıdan olmak üzere gollerini attı.

Gol Sevincini Paylaşan Diğer Oyuncular

Trabzonspor'un ilk yarısında farklı oyuncuların katkısıyla 24 gol atıldı. Bu gollerde Edin Visca ve Cham 3 gol, Ozan Tufan ise 2 gol kaydederken; Malheiro, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme birer gol atmayı başardı.

İç Sahada Gösterilen Başarı

Trabzonspor, gollerinin büyük bir kısmını iç sahada kaydetti. Bordo-mavili takım, 24 golün 17'sini kendi evlerinde atarken, deplasmanda yalnızca 7 gol kaydetti. Kalenin defansif durumu ise iç sahada 10 gol ve deplasmanda 12 gol olarak kaydedildi.

Yerli ve Yabancı Oyuncuların Performansı

Trabzonspor'un sezonun ilk bölümündeki golleri arasında yabancı oyuncuların katkısı belirgin. Yabancı futbolcular toplamda 20 gol atarken, yerli oyuncular yalnızca 4 gol kaydedebildi. Yerli oyunculardan Ozan Tufan 2, Okay Yokuşlu 1 ve Umut Bozok da 1 gol attı.

İkinci Yarının Gollerle Dolu Geçişi

Trabzonspor, gollerin büyük bölümünü ikinci yarıda elde etti. İlk yarıda yalnızca 7 gol atan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise 17 gol buldu. Maç dilimleri bazında ise, takımın performansı şu şekilde gelişti: 0-15. dakikalar arasında 2, 15-30. dakikalar arasında 4, 30-45. dakikalar arasında 1, 45-60. dakikalar arasında 7, 60-75. dakikalar arasında 2 ve son olarak 75-90. dakikalar arasında 8 gol kaydedildi.