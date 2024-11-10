Trabzonspor'da Şok Gelişme: 4 Oyuncu Kadro Dışı Bırakıldı

Trabzonspor'da Kadro Dışı Bırakılan Oyuncular

Trabzonspor'da, önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp, Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok isimli dört oyuncuyu kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Başkan Doğan'dan Açıklama

Bordo-mavili kulübün yaptığı açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından bu kararın alındığı belirtildi. Oyuncuların performanslarını artırmaya yönelik, ayrı çalışma programına alınmasına karar verildiği vurgulandı.

Alınan bu karar, Trabzonspor taraftarları arasında büyük bir merak uyandırırken, kadro dışı bırakılan oyuncuların geleceğiyle ilgili tartışmalar da başlamış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.