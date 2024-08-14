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Trabzonspor'da Stefan Savic, Rapid Wien Maçında Forma Giyemeyecek

Trabzonspor'da Stefan Savic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Rapid Wien maçında görev almayacak.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:38
Trabzonspor'da Stefan Savic, Rapid Wien Maçında Forma Giyemeyecek

Stefan Savic Rapid Wien Karşısında Oynamayacak

Trabzonspor, yarın oynanacak Rapid Wien maçı öncesinde önemli bir oyuncusunu kaybetti. Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağrılar Geçmediği İçin Kadrodan Çıkarıldı

Beşir, kulüp internet sitesinde yaptığı açıklamada, Stefan Savic'in maç öncesi yaşadığı sorunları aktardı. A takımın Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maçta sol bacağında ağrı hisseden Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda kas zorlanması yaşadığı tespit edildi.

Son Kontrollerde Durum Değişmedi

Doç. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in son kontrol testlerinde ağrısının devam ettiğini belirterek, "Bu sebeple oyuncumuz Rapid Wien maç kadrosundan çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Mücadelesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında, Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak. Takımın bu zorlu mücadelede eksik oyuncusuyla neler yapacağı merakla bekleniyor.

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