DOLAR
34 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.821,44 0%
BITCOIN
1.994.825,57 0%

Trabzonspor'da Transfer ve Ekonomik Hamleler

Trabzonspor, devre arasında teknik direktör Güneş'in istediği oyuncuları transfer edecek ve ekonomik projelerle güçlenecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:50
Trabzonspor'da Transfer ve Ekonomik Hamleler

Trabzonspor, Güneş'in İstediği Oyuncuları Transfer Edecek

Trabzonspor Kulübü'nün Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'in talep edeceği oyuncuları devre arasında takıma katacaklarını bildirdi. Doğan, şampiyonluk hedefi doğrultusunda gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarını belirtti.

Transfer Planlaması ve Hedefler

Doğan, yaptığı açıklamada, "Hocamızın gelişi sonrasında gerçekleşecek olan transfer süresi kısıtlı olsa da, gerekli takviyeleri devre arasında gerçekleştirme niyetindeyiz. Şampiyonluk yarışında iddialı olabilmemiz için gereken tüm hamleleri yapacağız," dedi.

Ekonomik Süreç ve Sermaye Artırımı

Ekonomik konulara da değinen Doğan, sermaye artırımı sürecinin başladığını kaydetti. "Futbol AŞ olarak başlangıçta 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Bu süreç tamamlandığında, finansal tablolarımızda büyük bir iyileşme göreceğiz," ifadesini kullandı.

İstanbul ve Trabzon'daki Projeler

Doğan, İstanbul'da gerçekleştirecekleri gayrimenkul projelerine de vurgu yaptı. Kartal arazisi üzerinde önemli projeler planladıklarını ve bu projelerle 3 milyar liranın üzerinde gelir hedeflediklerini belirtti. Trabzon'da da halka açık şirketleri aracılığıyla benzer projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Elde Edilecek Gelirlerle Güçlü Bir Yapı

Doğan, "Yapacağımız bu projeler, kulübü borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle büyüten bir yapı haline getirecektir. Yeni sermaye yapımız ile öz kaynaklarımızı artırmayı hedefliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edin Visca'dan Beşiktaş Maçında Gördüğü Kırmızı Kart Sonrası Özür Dili
2
Ankara'da Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si Düzenleniyor
3
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 1905 GSYİAD ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
4
Jaan Roose Türkiye'de Yeni Projeler İçin Heyecanlı
5
Samsunspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına 4 Eksikle Devam Ediyor
6
Trabzonspor ve Beşiktaş Arasındaki Maçın Biletleri Satışa Çıktı

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı