Trabzonspor'da Transfer ve Ekonomik Hamleler

Trabzonspor, Güneş'in İstediği Oyuncuları Transfer Edecek

Trabzonspor Kulübü'nün Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş'in talep edeceği oyuncuları devre arasında takıma katacaklarını bildirdi. Doğan, şampiyonluk hedefi doğrultusunda gerekli tüm adımları kararlılıkla atacaklarını belirtti.

Transfer Planlaması ve Hedefler

Doğan, yaptığı açıklamada, "Hocamızın gelişi sonrasında gerçekleşecek olan transfer süresi kısıtlı olsa da, gerekli takviyeleri devre arasında gerçekleştirme niyetindeyiz. Şampiyonluk yarışında iddialı olabilmemiz için gereken tüm hamleleri yapacağız," dedi.

Ekonomik Süreç ve Sermaye Artırımı

Ekonomik konulara da değinen Doğan, sermaye artırımı sürecinin başladığını kaydetti. "Futbol AŞ olarak başlangıçta 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye artırımı bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Bu süreç tamamlandığında, finansal tablolarımızda büyük bir iyileşme göreceğiz," ifadesini kullandı.

İstanbul ve Trabzon'daki Projeler

Doğan, İstanbul'da gerçekleştirecekleri gayrimenkul projelerine de vurgu yaptı. Kartal arazisi üzerinde önemli projeler planladıklarını ve bu projelerle 3 milyar liranın üzerinde gelir hedeflediklerini belirtti. Trabzon'da da halka açık şirketleri aracılığıyla benzer projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Elde Edilecek Gelirlerle Güçlü Bir Yapı

Doğan, "Yapacağımız bu projeler, kulübü borçlarıyla değil, yarattığı gelirlerle büyüten bir yapı haline getirecektir. Yeni sermaye yapımız ile öz kaynaklarımızı artırmayı hedefliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.