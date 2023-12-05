Trabzonspor'dan ayrılığı kesinleşti: Abdullah Avcı'nın uğraşları sonuç vermedi

Trabzonspor'da önemli bir dönemin sona erdiği, Anastasios Bakasetas'ın kulüpten ayrılma kararıyla netleşti. Deneyimli futbolcu, bordo-mavili ekibin şampiyonluk hikayesinde kilit bir rol oynadı; ancak kararını bir kez daha tekrarlayarak Trabzonspor serüvenini noktaladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uzun süren müzakerelerine rağmen Bakasetas'ın tutumunda bir değişiklik olmadı.





2019-2020 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, Trabzonspor'un zirveye çıktığı dönemde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ancak yaz transfer döneminde birçok takımın dikkatini çeken oyuncu, Trabzonspor'un sunduğu yeni sözleşmeyi bir kez daha reddetti. Abdullah Avcı'nın özel çabalarına karşın Yunan futbolcu, kararından vazgeçmeyerek Trabzonspor'dan ayrılma kararı aldı ve kariyerinde yeni bir aşamaya geçmeyi planlıyor.





Anastasios Bakasetas'ın ayrılık kararının ardından Trabzonspor, bu pozisyondaki boşluğu doldurmak adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Oyuncunun sözleşmesi 2024'e kadar devam etmesine rağmen, kulüp gelecek tekliflere açık olacak. Bakasetas, Trabzonspor formasını giydiği 115 maçta 31 gol atarak ve 22 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.