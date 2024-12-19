Trabzonspor'dan Draguş'un Sakatlığı Hakkında Açıklama

Trabzonspor, Denis Draguş'un Sağ Dizindeki Sakatlık Hakkında Bilgi Verdi

Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan futbolcusu Denis Draguş ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kulüp, Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem meydana geldiğini bildirdi.

Sağlık Kurulu'ndan Açıklama

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." sözlerine yer verdi.

Bu gelişmeler, Trabzonspor camiasında endişeye neden olurken, Draguş'un durumu ve tedavi süreci merakla takip ediliyor.