Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Vedia Nil Apak İçin Başsağlığı Mesajı

Trabzonspor Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için derin bir üzüntüyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumelere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.