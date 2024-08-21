Trabzonspor'dan İki Önemli Transfer Açıklaması

Trabzonspor İki Futbolcusunu Yoldaşlıyor

Trabzonspor Kulübü, genç yetenekler Batuhan Kör ve Hakan Yeşil'in transferlerini duyurdu. Batuhan Kör, Vanspor FK'ye, Hakan Yeşil ise Pendikspor'a transfer olmuştur.

Batuhan Kör'ün Vanspor FK'ye Transferi

Trabzonspor, Batuhan Kör'ün transferi ile ilgili olarak Borsa İstanbul'a ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Kulüp, 26 Ocak 2022'de başlayan ve 31 Mayıs 2026'da sona erecek olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadesi kullanıldı. Vanspor FK ile yapılan yeni anlaşma gereği, kulübe sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 7 milyon lira ödeneceği ve futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda %20 ek ücret ödenecek olması vurgulandı.

Hakan Yeşil Pendikspor'a Transfer Oldu

Hakan Yeşil’in durumu hakkında yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2024 başlangıç tarihli sözleşmesi de karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmesi söz konusu olmamıştır.

Ayrıca, Pendikspor ile yapılan anlaşma çerçevesinde, kulübe sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 11 milyon lira ödeyeceği bildirildi.

Trabzonspor bu transferlerle kadrosunu yeniden şekillendirme kararı almış gözüküyor. Her iki oyuncunun da yeni kulüplerinde başarılar dileriz.