Trabzonspor'dan Joao Pereira'ya Tebrik Mesajı

Trabzonspor Kulübü, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'da yeni teknik direktör olarak göreve başlayan eski futbolcusu Joao Pereira'yı tebrik etti.

Yayınlanan Tebrik Mesajı

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim sonrası göreve getirilen Joao Pereira için şu ifadeler kullanıldı: "Eski oyuncumuz Joao Pereira'nın Sporting'in yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz. Sahadaki liderliği ve Trabzonspor'a olan sadakatiyle Joao her zaman kalbimizde özel bir yere sahip oldu. Yeni görevinde kendisine en iyisini diliyoruz."

Pereira, 2017 ile 2021 yılları arasında bordo-mavili takımda görev almıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.