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Trabzonspor'dan Kartal Arazisi Açıklaması

Trabzonspor, Kartal arazisi ile ilgili önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:09
Trabzonspor'dan Kartal Arazisi Açıklaması

Trabzonspor'dan Kartal Arazisi Hakkında Yeni Gelişme

Trabzonspor Kulübü, "Kartal arazisi" ile ilgili olarak yönetim kurulunca alınan kararı Borsa İstanbul'a bildirdi. Yapılan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bilgiye göre, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda önemli bir karar alındığı vurgulandı.

Arazinin Değeri ve Alım Süreci

Açıklamada, mücadele eden büyüklükteki iki taşınmazın, İstanbul İli, Kartal ilçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii'nde yer aldığı belirtilerek, bu taşınmazların yüzölçümleri hakkında bilgi verildi. 12.452,09 metrekare yüzölçümüne sahip 10164 ada ve 64 parsel numaralı taşınmaz ile 707,00 metrekare yüzölçümüne sahip 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazların, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı"na tabi olduğu ifade edildi.

Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin 08.08.2024 tarihli raporuna göre, bu taşınmazların toplam değeri 4.061.813.000 TL olarak tespit edilirken, Başkent Taşınmaz Değerleme AŞ tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda ise toplam değer 3.924.705.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu iki değerleme raporu arasındaki ortalama değer, 3.993.259.000 TL olarak kabul edilmiştir.

Sonuç olarak, Trabzonspor Kulübü, bu yaklaşık değer üzerinden söz konusu taşınmazları devralma kararı almıştır. Bu gelişme, kulübün gayrimenkul yatırımları açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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