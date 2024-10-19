Trabzonspor'dan Kritik Galibiyet: 1-0

Trabzonspor-Başakşehir Maçının Ardından

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenmelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin Getirdiği Moralle İlgili Düşünceler

Güneş, maç sonrası basın toplantısında, "3 puan aldık. Bu, umut ışığımızı daha fazla artırıyor" şeklinde konuştu. Son dakikada attıkları golün, galibiyetin yanı sıra kendilerine moral ve güven de sağladığını belirtti.

Rakip Üst Sıradaydı

Başakşehir'in kendilerinden üst sırada olduğunu hatırlatan Güneş, "Bu zafer hem moral hem güven açısından önemli. Ayrıca 14 puanla bizden üstteki Başakşehir’i yenmek, hem hazzı hem de avantajı beraberinde getiriyor," dedi. Son dakikada gelen golün sevincinin bir başka olduğuna dikkat çekti.

İlk Yarı Performansı ve İkinci Yarıda Gösterilen Gelişim

Karşılaşmanın ilk yarısında iyi bir oyun sergilediklerini vurgulayan Güneş, "İlk yarıda oyun kontrolü tamamen bizdeydi, fakat golü bulamadık. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz ya da rakibin etkili olduğu bir dönemde böyle bir gol atmak, moralimizi ve güvenimizi artırdı," dedi. İlk yarıda meydana gelen baskının, oyuncuların sahadaki performanslarına olumlu yansıdığına da değindi.

Puan Kaybı ve Gelecek Hedefler

Kağıt üstünde rahat kazanılacağını düşündükleri maçlarda puan kaybettiklerini kaydeden Güneş, "Bugün zor bir maçta 3 puan aldık, bu da umutlarımızı artırıyor. Ancak unutmamamız gereken, bir çiçekle yaz gelmeyeceğidir. Daha iyi bir oyun ve puanlara ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.

Takım Olma Süreci ve Camia Beklentileri

Takımın gelişim sürecinde zaman alacağını belirten Güneş, "Şu anda durumun iyi olduğunu söyleyemem. Devreye kadar değişken bir performans gösterebiliriz ama hedefimiz takım olmaktır. Seyircimiz ve bizim moral bulduğumuz bir gündü ve son dakika golüyle bu sevinci taçlandırdık. Bazen erken gol bulmak, telaşı da beraberinde getirebilirken, bugün bu zorlukları aştık," diye ekledi.

Camianın beklentilerini karşılamak için, devreye kadar oyunu güzelleştirip iyi sonuçlar almak hedefindeyiz.