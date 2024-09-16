Trabzonspor'dan Simon Banza'ya Irkçı Saldırıya Sert Tepki

Trabzonspor Kulübü'nden Sert Açıklama

Trabzonspor, futbolcu Simon Banza'ya yönelik sosyal medyada yapılan ırkçı paylaşımlara karşı duruş sergileyerek, hukuki sürecin hızla başlatıldığını bildirdi.

Irkçılığa Hayır

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan maç sonrası Simon Banza'ya yapılan ırkçı söylemlerin kesin bir dille kınandığı ifade edildi.

Açıklamanın Detayları

Açıklama içerisinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Bu olay, spor dünyasında ırkçılığın önlenmesi adına önemli bir duruş sergileme fırsatı sunuyor.