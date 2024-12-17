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Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK Maçı Bilet Fiyatları Düzenlemesi

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının bilet fiyatlarını tekrar düzenleyerek, tüm biletleri 61 lira olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:23
Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK Maçı Bilet Fiyatları Düzenlemesi

Trabzonspor, Bilet Fiyatlarını Güncelledi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı maçın bilet fiyatlarında önemli bir düzenleme gerçekleştirdi.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kararıyla, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde tüm haksızlıklara birlikte göğüs germek amacıyla 22 Aralık Pazar günü Papa Park'ta oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında düzenlemeye gidilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Güncellenen Bilet Fiyatları

Yapılan düzenlemede batı, doğu, fırtına, güney ve kuzey kale arkası bilet fiyatlarının 61 lira olarak güncellendiği belirtildi. Güncel fiyatların detayları şu şekilde:

  • VIP Platinum B Tribünü: 3,500 lira
  • VIP Platinum A/C Tribünleri: 3,000 lira
  • VIP Gold: 2,000 lira
  • VIP Silver: 1,500 lira
  • Diğer tüm biletler: 61 lira

Biletlerin yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı bildirildi.

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