Trabzonspor'dan Taraftara Teşekkür: Fenerbahçe Maçı Sonrası Destek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan takımı karşılayıp destek veren taraftarlara sosyal medyadan teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:22
Sosyal medya üzerinden mesaj

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan futbol takımını karşılayan ve moral veren taraftarlara teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Karanlık geceyi aydınlatan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kulübün paylaşımı, maç sonrası tribünlerdeki yoğun destek ve birlik duygusunu vurgulayarak taraftarlara yönelik minnettarlığı ortaya koydu.

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan futbol takımını karşılayan ve moral veren taraftarlara teşekkür etti.

