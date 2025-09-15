Trabzonspor'dan Taraftara Teşekkür: Fenerbahçe Maçı Sonrası Destek

Sosyal medya üzerinden mesaj

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan futbol takımını karşılayan ve moral veren taraftarlara teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Karanlık geceyi aydınlatan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kulübün paylaşımı, maç sonrası tribünlerdeki yoğun destek ve birlik duygusunu vurgulayarak taraftarlara yönelik minnettarlığı ortaya koydu.

