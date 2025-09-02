Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a Veda: Rekor Bonservisle Galatasaray'a Transfer

Kulüpten resmi teşekkür ve anma mesajı

Trabzonspor Kulübü, rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan kaptanı Uğurcan Çakır için internet sitesinden veda mesajı yayımladı.

"Trabzon'un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır'a, Trabzonspor'umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altyapımızdan yetişip A takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor'umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor. Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler kaptan."

Kulüp, oyuncunun şehre ve camiaya kattığı değeri vurgulayarak taraftarlara ve kamuoyuna bilgilendirme yaptı.