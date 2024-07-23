Trabzonspor, Denis Draguş ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Denis Draguş ile Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor Kulübü, Rumen futbolcu Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak yeni bir transfer gerçekleştirdi.

İmza Töreni ve Beklentiler

İmza töreni, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Karahasan, Draguş'tan yüksek beklentileri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a hoş geldin diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur."

Denis Draguş'un Duyguları

Yeni transfer Denis Draguş, bordo-mavili kulübe katıldığı için son derece mutlu olduğunu ifade etti. Draguş,

"Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız, ilk günden beri bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum."

Forma Numarası ve Geçmişi

Denis Draguş'un, Trabzonspor'da 70 numaralı formayı giyeceği bildirildi. 25 yaşındaki Rumen hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giymişti ve 25 Haziran'da Standard Liege takımından Trabzonspor'a 4 yıllığına transfer olmuştu.

Trabzonspor Kulübü, Denis Draguş (sağda) ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Draguş için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kulüp Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın (solda) katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, Denis Draguş (sağda) ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Draguş için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kulüp Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın (solda) katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, Denis Draguş (sağda) ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Draguş için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kulüp Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın (solda) katılımıyla imza töreni düzenlendi.