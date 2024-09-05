Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan Başarı İçin Birlik Çağrısı

Mahmut Ören, Trabzonspor camiasını ve taraftarları tek vücut olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:18
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan Başarı İçin Birlik Çağrısı

Trabzonspor'dan Bir Kenetlenme Çağrısı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün başarısına odaklanmak için teknik direktör tartışmalarının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ören, camiaya ve taraftarlara, takımın arkasında birleşme çağrısında bulundu.

Teknik Direktörlük Süreci

Ören, yazılı açıklamasında, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmanın sağlandığını hatırlatarak, "Trabzonsporumuzun teknik direktörü görevine başladı." ifadesini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Mahmut Ören, camianın desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, şunları ifade etti: "Sevdalısı olduğumuz Trabzonspor'un, her koşulda başarılı olabilmesi için yürekten destek olmalıyız. Büyük Trabzonspor markasına zarar vermemeliyiz. Kriz ve kaoslar, marka değerimize zarar verir. Artık başarıya odaklanmak için teknik direktör tartışmasını sonlandırmalıyız. Takımımızın arkasında tek vücut olmaya davet ediyoruz. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır."

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi