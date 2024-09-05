Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan Başarı İçin Birlik Çağrısı

Trabzonspor'dan Bir Kenetlenme Çağrısı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün başarısına odaklanmak için teknik direktör tartışmalarının sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ören, camiaya ve taraftarlara, takımın arkasında birleşme çağrısında bulundu.

Teknik Direktörlük Süreci

Ören, yazılı açıklamasında, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmanın sağlandığını hatırlatarak, "Trabzonsporumuzun teknik direktörü görevine başladı." ifadesini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Mahmut Ören, camianın desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, şunları ifade etti: "Sevdalısı olduğumuz Trabzonspor'un, her koşulda başarılı olabilmesi için yürekten destek olmalıyız. Büyük Trabzonspor markasına zarar vermemeliyiz. Kriz ve kaoslar, marka değerimize zarar verir. Artık başarıya odaklanmak için teknik direktör tartışmasını sonlandırmalıyız. Takımımızın arkasında tek vücut olmaya davet ediyoruz. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır."