Trabzonspor Divan Kurulu Başkanından Altyapıya Yatırım Çağrısı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yurtdışından yapılan transferlere harcanan paraların altyapıya aktarılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:06
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanından Altyapıya Yatırım Çağrısı

Trabzonspor Divan Kurulu, Altyapıya Yatırım Çağrısında Bulundu

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, sportı kaldırmak adına altyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ören, yurtdışından yapılan, hesapsızca gerçekleştirilen transferlerin bedellerinin, genç yeteneklerin eğitimine ve gelişimine yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk Futbolunun Avrupa'daki Durumu

Ören, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Rangers karşısında 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne veda etme noktasına geldiğini hatırlatarak, bu durumun Türk futbolunun uluslararası arenada rekabet edebilirlikten ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Her yıl harcanan milyonlarca avronun oluşturduğu kadroların ve yönetimlerin başarısız sonuçlar elde etmesinin, aynı kısır döngüyü ortaya koyduğunu vurguladı.

Genç Başarılar ve Geleceğin Temelleri

Ören, UEFA Gençlik Ligi’nde Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı’nın Atalanta karşısında elde ettiği galibiyete de dikkat çekti. Bu zafer, Trabzonspor'un genç futbolcularının yeteneklerinin ve kaliteli eğitimlerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Gençlerimizin bu başarısı, Türk futbolunun geleceğinin altyapılarda olduğunu ortaya koymaktadır.

Geleceğe Yönelik Çağrı

Futbolun tüm bileşenlerinin bir araya gelerek, sorunları çözmek için etkin bir şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Ören, sadece günü kurtarmaya yönelik değil, aynı zamanda altyapıya verilen önem, yerli antrenörlerin gelişimi, modern tesisleşme ve bilinçli yönetim anlayışıyla yeniden ayağa kalkmanın mümkün olduğunu vurguladı. Unutulmamalıdır ki, kalıcı başarılar sağlam temellerle inşa edilmelidir.

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