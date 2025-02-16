Trabzonspor Divan Kurulu'ndan Uğurcan Çakır'a Destek

Trabzonspor Divan Kurulu, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkileri kınadı ve TFF'yi göreve çağırdı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:06
Trabzonspor Divan Kurulu'ndan Uğurcan Çakır'a Destek

Uğurcan Çakır'a Destek Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu, Beşiktaş ile oynanan maçta kaleci Uğurcan Çakır'a yapılan eleştirileri kınadı. Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, takım kaptanına yönelik tepkilerin, futbolun ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

TFF'yi Göreve Çağırdı

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Uğurcan Çakır'ın maç öncesi ve boyunca maruz kaldığı baskının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Bu durumun, sportif rekabete zarar verdiğini belirten Ören, TFF'nin gerekli adımları atmasını talep etti.

Ören ayrıca, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta takım kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden söylenen yakışıksız sözler asla kabul edilemez. Daha etkili cezai yaptırımlar uygulanması adına TFF'yi göreve çağırıyoruz. Alınacak kararların yakın takipçisi olacağız," dedi.

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