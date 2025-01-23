Trabzonspor, Edin Visca'nın Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Trabzonspor'da Edin Visca ile Anlaşma Sağlandı

Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Edin Visca ile 1+1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu bilgilerin Borsa İstanbul'a bildirildiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer aldığı belirtildi.

Yeni Sözleşme Detayları

Edin Visca'nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2025-2026 futbol sezonu ve 2026-2027 opsiyon sezonu için uzatıldı. Visca ile yapılan anlaşmanın içeriği ise yılda 1,5 milyon avro garanti ücret karşılığında gerçekleşti.

Trabzonspor, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığı Edin Visca için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Trabzonspor, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzattığı Edin Visca için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.