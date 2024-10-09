Trabzonspor, Efsane Oyuncularıyla Bir Araya Geldi

Trabzonspor, Eski Oyuncuları İçin Anlamlı Bir Organizasyon Gerçekleştirdi

Trabzonspor Kulübü, şehrin ev sahipliği yaptığı Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası çerçevesinde, eski oyuncuları için unutulmaz bir yemek organizasyonu düzenledi. Bu etkinlik, Trabzon'daki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in Vurguları

Yemek organizasyonuna katılan teknik direktör Şenol Güneş, burada yaptığı konuşmada Trabzonspor'un köklü geçmişine ve değerine dikkat çekerek, "Kulüpler birer fiziksel yapı olsa da, onların ruhunu yaşayacak olan insanlar ve emekleridir. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum," ifadelerini kullandı.

Güneş, Trabzonspor'da birçok başkan, teknik direktör ve oyuncunun geçmiş olduğunu belirterek, "Herkes bu kulübün büyümesine katkı sağladı ve onlara teşekkür ediyorum. Geçmişte birlikte çalıştığım arkadaşlarımın yanı sıra, kulübe katkı sağlamış birçok kişi var. Onlara da sevgilerimi gönderiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geriye kalanlara ise sağlıklı uzun ömürler diliyorum," şeklinde konuştu.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın Mesajları

Konuya dair görüş bildiren asbaşkan Zeyyat Kafkas ise, "Bugün burada sizlerle olmak, benim için büyük bir mutluluk. Eğer bu koltuklar değerliyse, bunu yaratan ve devam ettiren efsane futbolcularımız sayesinde. Bizler bu bilinçle görevimizi sürdürüyoruz," diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu anlamlı organizasyon, Trabzonspor'un tarihine ve eski efsanelerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzonspor Kulübü, Trabzon'da düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" için şehre gelen eski oyuncuları için yemek organizasyonu düzenledi.

Trabzonspor Kulübü, Trabzon'da düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" için şehre gelen eski oyuncuları için yemek organizasyonu düzenledi.