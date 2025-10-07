Trabzonspor Efsaneleri Emir Yuşa İçin Sahaya Çıktı

Trabzon'da 'Efsanelerle Yeniden' turnuvası, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına başladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:07
Ortahisar'da düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası, 4 yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına başladı. Organizasyon, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübünün paydaşlığında gerçekleştiriliyor.

Açılış ve Katılımcılar

Açılış törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara ile Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı katıldı. Törene ayrıca Trabzonspor'un efsane oyuncuları ve çok sayıda futbolsever de destek verdi.

Açılış konuşmasında Faruk Kanca, Emir Yuşa'nın hikâyesine dikkat çekerek silah kullanımına karşı uyarıda bulundu ve aileye başsağlığı dileklerini iletti: "Sonuçta o mermiyle bir evladımızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bu vesileyle silah olaylarından uzak durmamız gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum."

Maçlar ve Sonuçlar

Turnuvanın açılış maçı, beyaz takım ile çizgili takım arasında oynandı; karşılaşma çizgili takımın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Günün ikinci maçında ise bordo takım, turuncu takımı 7-2 mağlup etti.

Yarınki Program

Yarın oynanacak final karşılaşması öncesinde sahaya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile birlikte, eski Trabzonsporluların yer aldığı şöhretler karması çıkacak. Forma giyecek eski oyuncular arasında Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün, Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahim Yattara bulunuyor.

Turnuva, Emir Yuşa Atıcı'nın anısını yaşatmayı ve spor aracılığıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

Trabzon'da 4 yıl önce yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenlenen "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası başladı.

