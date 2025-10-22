Trabzonspor, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi. İlk bölümde takım ısınma çalışmaları yaparken oyuncuların yoğunluğu gözlendi.
Çalışmanın ikinci kısmında ekip, 5'e 2 pas organizasyonuyla hız ve pres çalışması uyguladı. Antrenman, dar alan oyunuyla tamamlandı.
Bordo-mavililer, maç hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.
