Trabzonspor, Fatih Karagümrük Deplasmanına Hazırlanıyor
27 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi antrenman
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Isınmanın ardından takım, pas çalışması ile tempoyu artırdı. Antrenman, yürütülen taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana oyuncu Tim Jabol da katıldı.