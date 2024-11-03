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Trabzonspor, Fatih Vatanspor'u 1-0 Geçti

Trabzonspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fatih Vatanspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:04
Trabzonspor, Fatih Vatanspor'u 1-0 Geçti

Trabzonspor'un Zaferi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında büyük bir heyecana tanıklık edildi. Trabzonspor, Fatih Vatanspor karşısında sahasında 1-0'lık skorla galip geldi.

Müsabakanın Detayları

Karşılaşma, Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, ilk yarıda öne geçmeyi başardı. 16. dakikada, oyuncu Rabia Nur Küçük’ün kaydettiği golle, ev sahibi takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Değişen Bir Şey Olmadı

İkinci yarıda da skorda bir değişiklik yaşanmadı; gollerin olmayışıyla birlikte Trabzonspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte, Trabzonspor puanını 12'ye çıkartırken, Fatih Vatanspor 9 puanda kaldı. Bu galibiyet, Trabzonspor'un ligdeki ilerleyişi için önemli bir adım oldu.

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